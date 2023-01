Obras cortam dois acessos à Ponte 25 de Abril na noite de terça para quarta-feira

Os acessos à Ponte 25 de Abril via Autoestrada 5 e Amoreiras vão estar cortados à circulação rodoviária entre as 22:00 de terça-feira e as 06:00 de quarta-feira para obras de repavimentação, anunciou hoje a Câmara Municipal de Lisboa.

De acordo com a autarquia, no local estará a autoridade policial para assegurar os necessários desvios alternativos, sobretudo para veículos de emergência.

Segundo a Lusoponte, a empresa concessionária da ponte, as obras de manutenção da Ponte 25 de Abril decorrem todos os dias úteis até 20 de janeiro.