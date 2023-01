Pais preocupados com greves, professores garantem que não impacta aprendizagem

Há alunos que estão há mais de uma semana sem aulas devido às greves e manifestações no ensino. Os pais têm demonstrado solidariedade com a causa dos professores e funcionários, mas estão preocupados com os atrasos na aprendizagem.

Na EB 2/3 Professor Noronha Feio, em Queijas, volta a não haver aulas. A escola está fechada por causa da greve dos professores e auxiliares educativos. A situação é um transtorno para os pais. Também na escola Joaquim de barros, em Paço de Arcos, não houve aulas esta sexta-feira.

A situação repete-se um pouco por todo o país: alunos de todos os anos de escolaridade têm tido as aulas canceladas a diferentes disciplinas. Os encarregados de educação mostram-se preocupados, embora se mostrem solidários com as ações de protesto.

Os professores garantem que estas greves não terão impacto na aprendizagem. Depois de uma semana marcada por uma série de greves e protestos, que levaram ao fecho de várias escolas, a próxima semana traz a possibilidade de voltar a não haver aulas para milhares de alunos.