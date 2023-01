As mais vistas da semana: confira se estas histórias lhe escaparam

Todas as semanas destacamos a lista das notícias mais lidas no site da SIC Notícias , de sexta a sexta.



Depois da pandemia de Covid-19, a Austrália atravessa uma grande falta de mão-de-obra. Uma em cada três empresas diz ter falta de funcionários. Agora, de acordo com a Sky News, o Governo pondera alterar as políticas de imigração para responder às necessidades da economia. Um conteúdo do programa da SIC Notícias Repórteres do Mundo.