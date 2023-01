Barragem de Castelo de Bode perto de atingir capacidade máxima

A barragem de Castelo de Bode está quase cheia depois da chuva das últimas semanas. Isto depois de há poucos meses ter registado o caudal mais baixo desde há 20 anos. Nos próximos dias está prevista mais chuva que obriga à abertura dos descarregadores e agrava o risco de inundações no vale do Tejo.

“Um dos problemas que se põe quando há necessidade de fazer descargas é precisamente contrabalançar o nível das águas do Tejo relativamente ao nível das águas do Zêzere para que se possa evitar normalmente aquilo que acontece de pior que é em povoações como Constância, Rio de Moinhos, que já é concelho de Abrantes”, disse à SIC Hélder Silvano, do MeteoAbrantes.

A situação de risco de cheias no vale do Tejo poderá ainda ser agravada com as condições meteorológicas previstas para a próxima semana. Uma massa de ar polar vai trazer chuva e frio.