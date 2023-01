Professores denunciam operações policiais que visam autocarros a caminho de Lisboa

Milhares de docentes estão a caminho de Lisboa para se manifestarem contra as alterações que o Governo quer fazer no modelo de contratação e de gestão da carreira docente. Nas redes sociais têm sido publicadas denúncias de que as forças de segurança estão a forçar os autocarros a parar e a revistar as mochilas.

De Faro e do Porto, por exemplo, os autocarros saíram entre as 8 e as 9 da manhã. A marcha começa às 14h00 na praça do Marquês de Pombal e segue até ao Terreiro do Paço.



Os professores estão contra as reformas que o Governo quer aplicar na carreira docente e negam a existência de ilegalidades nas formas de protesto dos últimos dias.