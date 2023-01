Combate à pobreza e trabalho digno na agenda do Governo em 2023

Na próxima sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística divulga os números da pobreza e exclusão social no país. Esses dados vão definir o plano de ação da Estratégia Nacional contra a Pobreza. Ontem, o primeiro-ministro reforçou também a necessidade de o Parlamento aprovar a "agenda do trabalho digno" e assim reduzir os impactos da inflação.

António Costa considera que a agenda do trabalho digno é a primeira grande prioridade para 2023. Depois de um ano marcado pelos efeitos da guerra na Ucrânia, que desencadeou a maior onda de inflação dos últimos 30 anos, o primeiro-ministro pediu aos deputados socialistas que acelerem a aprovação do documento, na Assembleia da República.



A coordenadora da Estratégia Nacional contra a Pobreza, Sandra Araújo, diz que a verdadeira imagem do país será dada pelos indicadores de privação material, onde o Governo foi obrigado a intervir com apoios sociais e o aumento do salário mínimo.



Sandra Araújo entrega ao Governo, até ao final de abril, a proposta e plano de ação nacional de combate à pobreza.