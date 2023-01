Como está o Porto uma semana depois das inundações?

Uma semana depois do mau tempo que atingiu a cidade do Porto, tudo parece ter voltado à normalidade, embora ainda falte fazer o real levantamento dos prejuízos do último sábado.

A Câmara do Porto pediu aos comerciantes que façam um levantamento exaustivo dos prejuízos para que possa avançar com candidaturas a apoios da comissão de coordenação e desenvolvimento regional.

Os empresários dizem que já está tudo normalizado, que no próprio dia conseguiram limpar e abrir ao público de tarde.

O concelho do Porto registou no dia 7 de janeiro 150 pedidos de ajuda em menos de duas horas por causa de inundações em habitações e estabelecimentos comerciais.