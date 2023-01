Marques Mendes: “Começa a criar-se a ideia de que ser autarca não é currículo, é cadastro”

Luís Marques Mendes fala em facilitismo político dos partidos na escolha dos candidatos autarcas. Contabiliza muitos anos de impunidade no poder local e diz que está a ser criada uma ideia de que ser autarca "não é currículo, é cadastro".

“Muita gente tem a perceção de que o sistema político está podre. No domínio do poder local, começa a criar-se a ideia de que ser autarca não é currículo, é cadastro”, afirma.

E explica porque isso acontece: apontando a culpa aos “muitos anos de total impunidade” durante os quais os autarcas “abusaram”.

No habitual comentário no Jornal da Noite, o comentador SIC afirmou ainda que o novo mecanismo do Governo para escrutinar novos governantes e autarcas é uma encenação e que é insuficiente.