Primeiro-ministro promete uma maior estabilidade aos docentes

António Costa prometeu uma maior estabilidade aos docentes. Os líderes da oposição criticaram as palavras do primeiro-ministro e apontam também o dedo ao Ministro da Educação, João Costa.

"Uma óbvia fantasia" é como António Costa descreve a preocupação dos sindicatos na possibilidade das autarquias poderem interferir nas contratações dos professores. O primeiro-ministro fala de um novo modelo de vinculação dos professores para combater a precariedade.



O PSD e o Bloco de Esquerda criticam a posição do governo e a inércia de João Costa.

“Ontem assistimos à conferência de imprensa do ministro da Educação e procurou virar a sociedade contra o professor”, acusou Margarida Balseiro Lopes, do PSD.

“Nós ouvimos o ministro da Educação a dizer compreendo a reivindicação dos professores e a dizer o que quer eventualmente fazer. O problema é que não vemos ações concretas”, alertou Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.



Em entrevista à SIC Notícias, Rui Tavares do Livre disse que os sindicatos também devem ter um papel ativo nas negociações…

“Os sindicatos também tem de participar e participar com ideias acerca do destino do ensino em Portugal. É bom protestar e reinvindicar mas também é bom apresentar uma visão ao país”.