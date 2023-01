Autarca de Espinho filmado a receber envelope do empresário que terá beneficiado

O presidente da Câmara Municipal de Espinho, que está desde sábado em prisão preventiva por suspeitas de corrupção, terá sido filmado num café a receber um envelope das mãos do empresário Francisco Pessegueiro, também ele detido preventivamente. As autoridades acreditam que terá sido o pagamento por dois favores prestados à construtora de Espinho.

O encontro entre Miguel Reis e o empresário Francisco Pessegueiro terá acontecido, conta o Jornal de Notícias (JN), em maio do ano passado, num café de Espinho. Nesse encontro, o então autarca terá recebido das mãos do empresário um envelope. O momento foi captado pelas câmaras de videovigilância do estabelecimento.

Os investigadores acreditam, explica ainda o JN, que o conteúdo do envelope serviria de pagamento por dois favores: Miguel Reis terá ignorado as queixas apresentadas pelos vizinhos de um dos empreendimentos de luxo construídos pela empresa de Pessegueiro e terá desbloqueado o embargo da obra que tinha sido declarado dois meses antes.

O Ministério Público não tem dúvida de que a intervenção do presidente da Câmara de Espinho à época foi decisiva para o abandono do embargo.

Quatro dias depois de ter sido detido pela Polícia Judiciária, Miguel Reis ficou em prisão preventiva. O juiz considerou que havia perigo de continuação da atividade criminosa, caso saísse em liberdade

Está acusado de crimes de corrupção, prevaricação, abuso de poder e tráfico de influências. Miguel reis e Francisco Pessegueiro vão aguardar julgamento em prisão preventiva. Os outros três arguidos no processo saíram em liberdade.