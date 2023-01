Novo plano de saúde gratuito "Lisboa 65+" passa a estar disponível

Os serviços do plano de saúde gratuito "Lisboa 65+" estão disponíveis a partir desta segunda-feira. Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, explica que a medida beneficia, para já, as pessoas com mais de 65 anos, e que cerca de três mil lisboetas já estão inscritos.

Todos os habitantes com 65 ou mais anos recenseados em Lisboa já podem aderir ao novo programa de acesso à saúde, que tem como objetivo “contribuir para a prevenção das doenças através da oferta de um conjunto de serviços gratuitos”.

Para que seja possível usufruir dos serviços, os idosos têm de realizar a inscrição numa farmácia e, a partir desse momento, podem ligar para o número telefónico 800 910 665 de modo a terem "acesso direto a falar com um médico num plano de saúde perfeitamente normal".

No final da consulta telefónica, caso o médico ache necessário, deslocar-se-á até à habitação do doente.

Este serviço é, para Carlos Moedas, “uma maneira de dar acesso à medicina e complementar aquilo que já existe” e em nenhum caso tem como objetivo substituir o Serviço Nacional de Saúde, vinca o autarca.

Neste momento cerca de 2.900 pessoas já estão inscritas e aptas a usufruir do apoio.