Renovação dos vistos poderá ser feita online

A renovação de vistos de residência para imigrantes pode voltar a ser feita pela internet e é a primeira vez que os vistos Gold também estão abrangidos.

O objetivo é fazer com que não se repitam filas longas e, para que tal aconteça, só tem de entrar na Área Pessoal do site do serviço de estrangeiros e fronteiras.

O Governo já tinha recorrido a esta medida no ano passado e, agora, volta a fazê-lo.

Numa primeira fase a renovação fica disponível para cerca de 21 mil e 500 pessoas cujos os vistos caducam entre este mês de janeiro e o final de março.

O congestionamento dos balcões de atendimento presencial e telefónico do SEF tem sido grande: em Outubro foi atingido um pico de 29 milhões de tentativas de chamada em 12 horas para fazer marcações - a central telefónica acabou por deixar de funcionar face a tanta pressão.

A capacidade diária de atendimentos não vai além dos 3 mil, por isso os imigrantes ganham uma alternativa para renovar a autorização de residência.

As Autorizações especiais de residência para investidores estrangeiros - os chamados vistos gold - estão pela primeira vez abrangidos.

Paralelamente, o Governo está a permitir que os documentos caducados relativos à permanência em território nacional continuem a ser considerados válidos até 31 de Dezembro de 2023.

Existem neste momento à espera de resposta cerca de 225 mil pedidos ou manifestações de interesse para residir em Portugal