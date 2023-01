As obras na Ponte 25 de Abril vão condicionar o trânsito durante a noite desta terça-feira e madrugada de quarta. Entre as 22:00 e as 06:00, os acessos da A5 e Amoreiras vão estar cortados, anuncia a Câmara Municipal de Lisboa.

As obras de repavimentação da 25 de Abril vão durar 10 dias. A intervenção foi iniciada no dia 10 e estende-se até ao dia 20, ou seja, a próxima sexta-feira.

A Lusoponte avisa que poderá haver novos condicionamentos no trânsito até ao final desta semana.