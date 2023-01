Jamila Madeira esteve registada como lobista ativa na UE quando era deputada

É mais um dado para polémica que envolve a deputada socialista Jamila Madeira. Sabe-se agora que representou a REN na União Europeia e esteve mesmo registada como lobista ativa quando era deputada. Ao mesmo tempo tem ações de cinco empresas na área da energia e das telecomunicações.

Jamila Madeira só suspendeu as funções de consultora da REN depois de ter sido noticiado que acumulava o salário na empresa com o de deputada. Exceção feita ao ano em que foi secretária de Estado porque no Governo o regime é de exclusividade, como deputada, desde 2015 que manteve as duas atividades.

Mas já antes, avançou o Público, esteve registada como lobista ativa junto das instituições europeias.

Depois de ter sido eurodeputada, entre 2002 e 2009, o jornal refere que o nome de Jamila Madeira está no registo da transparência europeu, como lobista da REN, entre junho de 2012 e julho de 2013.

A REN assume que até há três semanas a deputada fazia a ligação da empresa com agências europeias na área da energia e assegurando contactos com a Comissão, o Parlamento Europeu e outras organizações.

É mais um elemento que vem somar-se à polémica da acumulação de funções e depois da SIC ter revelado que Jamila Madeira é acionista em cinco grandes empresas da área da energia e das telecomunicações.

A declaração de rendimentos que a SIC consultou no Tribunal Constitucional mostra que tem participação além da REN, na EDP e na Galp.

Enquanto deputada, votou diplomas relacionados com as empresas da energia, apesar de ter respondido à SIC que nunca participou em nenhuma votação que pudesse considerar uma situação concreta de conflito de interesses tal como a lei define. Mas nunca terá pedido escusa nem apresentado qualquer declaração de voto.