Em espera há 12 anos, Hotel Turismo da Guarda vai ser recuperado

O Hotel Turismo da Guarda vai ser recuperado e integrar a rede de Pousadas de Portugal. A solução do Governo foi anunciada esta semana no Parlamento e era esperada há mais uma década.

A batata quente estava do lado do governo há 12 anos. Comprou o edifício à Câmara para abrir uma escola de hotelaria que depois abandonou. Abriu concurso de concessão, mas a empresa faliu e os concursos seguintes ficaram desertos. Agora, foi o ministro da Economia a anunciar a solução para o Hotel Turismo da Guarda.

Primeiro será assinado um protocolo entre o Turismo de Portugal e a Enatur. Segue-se a fase de projetos para fazer do velho novo.

Da autarquia chega a promessa de abrir via verde ao licenciamento municipal. Para travar a degradação do imóvel e devolver a estrutura à história e à cidade.

O Hotel Turismo foi construído durante o Estado Novo no centro cívico da cidade. Lugar de referência social e política na capital do distrito da Guarda, fechou em 2010, atirou uma dezena de pessoas para o desemprego. 2023 traz a esperança de renascimento do edifício e da economia local.