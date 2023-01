Aconteceu na manhã desta quinta-feira em Vila Nova de Gaia. Uma jovem mãe de 16 anos, que terá escondido a gravidez da família, fez sozinha o parto mas o bebé não resistiu. O caso é avançado pelo Jornal de Notícias.

Os gritos da jovem terão dado o alerta. Ao aperceber-se da situação, a tia chamou os bombeiros para uma ocorrência que envolvia um “bebé em paragem cardiorrespiratória” em Canidelo, freguesia de Vila Nova de Gaia.

Conta o JN que quando os bombeiros da Aguda chegaram ao local, o recém-nascido estaria já cadáver.

A jovem foi encaminhada para o Hospital de Vila Nova de Gaia. O corpo do bebé foi, entretanto, encaminhado para o Instituto de Medicina Legal do Porto.

Na sequência da autópsia serão apuradas as causas da morte, assim como a existência ou não de responsabilidade criminal da jovem mãe.

Segundo revelou fonte do Comando da Polícia de Segurança Pública (PSP) do Porto ao Notícias ao Minuto, a jovem não sabia que estava grávida e o alerta terá sido dado pelas 10:00, por estar com “dores de barriga".

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária do Porto.