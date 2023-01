Dos Açores para o Espaço: alunos de São Miguel realizam chamada histórica

Pela primeira vez na história dos Açores, foi estabelecido um contacto telefónico direto com a Estação Espacial Internacional. Um grupo de alunos da ilha de São Miguel fez várias perguntas a um dos astronautas norte-americanos, que se encontra em missão no Espaço.

A ligação direta com o Espaço é um sonho que nasceu há quase dois anos, na Escola Secundária de Lagoa, na ilha de São Miguel.

Os alunos prepararam 20 perguntas, que foram previamente validadas pela NASA, para serem respondidas pelo astronauta norte-americano Josh Cassada, atualmente a bordo da Estação Espacial Internacional. No total foram, 16 as perguntas que saíram dos Açores via telefone rumo ao Espaço.

Foi a primeira vez que se construiu uma ponte de contacto direto entre os Açores e Estação Espacial Internacional que se encontra a 417 quilómetros da terra.