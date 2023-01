"Teach for Portugal" quer promover igualdade de oportunidades nas escolas

"Teach for Portugal" é o nome da organização internacional que procura promover a igualdade de oportunidades no ensino. Este apoio que já chega a 6.000 alunos.

Bárbara Brochado é um exemplo daquilo a que a “Teach for Portugal” chama de mentor. Não é professora, nem licenciada em educação, mas foi recrutada pela organização para ser um importante reforço na escola EB 2,3 Fernando Tavora, em Guimarães.

Os mentores acompanham os alunos durante dois anos e desenvolvem projetos motivacionais. Não só ajudam na gestão das emoções dos alunos, como também acabam por aliviar o trabalho dos professores.

Fomentar a igualdade de oportunidades no ensino é a grande missão da “Teach for Portugal. Por isso, os mentores são colocados em escolas onde a comunidade é mais carenciada e são escolhidos a dedo pelo perfil de liderança e compromisso social.

Desde 2019, a colaboração permitiu uma redução das negativas em mais de 30% nas turmas acompanhadas pelos mentores.

Numa outra escola em Guimarães, os alunos destacaram a importância de gerir emoções. Com objetivo de despertar a atenção dos mais novos para alguns valores, foi criada a mascote Max – uma ursa que tem superpoderes.

A “Teach for Portugal” está presente em 31 escolas, tem parceria com 23 municípios (de norte a sul do país) e dá apoio a cerca de 6.000 alunos.