Troço do IP2 entre Beja e São Matias já foi reaberto após acidente

Um troço do IP2 entre Beja e São Matias encerrado ao início da noite de sábado por causa da colisão entre vários veículos reabriu cerca das 00:00 deste domingo, disse à Lusa fonte da GNR de Beja.

Duas mulheres, mãe e filha, são as vítimas mortais da colisão entre cinco veículos ocorrida este sábado no Itinerário Principal 2 (IP2), no concelho de Beja, com mais cinco feridos, incluindo quatro crianças, revelaram os bombeiros.

Contactado pela agência Lusa, o comandante dos Bombeiros de Beja, Pedro Barahona, indicou que as vítimas mortais do acidente são duas mulheres, mãe e filha, uma na casa dos 60 anos e a outra na dos 40, que seguiam no mesmo carro.

Quanto aos feridos, adiantou, o mais grave é um homem na casa dos 30 anos e os ligeiros são quatro crianças, cuja idade não soube precisar e que eram todas passageiras de um dos cinco veículos ligeiros envolvidos no acidente.