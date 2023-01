Ministro da Saúde promete "regime de atração de profissionais" de saúde para o Algarve

O ministro da Saúde reconhece que há injustiças na carreira dos enfermeiros e promete resolvê-las a tempo de evitar a greve de 7 de fevereiro. Manuel Pizzaro está no Algarve onde também prometeu medidas para atrair e fixar médicos de família.



Para conhecer os problemas de acesso a cuidados de saúde no Algarve, o ministro fez-se desde logo ao pior de todos. Em Monchique, um único médico, que nem é do quadro, garante por estes dias assistência a todos os 5700 utentes do centro de saúde. Conseguir consulta aqui obriga a esperas desde a madrugada.

“Temos de criar um regime de atração de profissionais para uma zona como esta”.



Promessa para cumprir ao longo de 2023.

Aqui e nos restantes 15 municípios do Algarve visitados ao longo do dia pelo ministro e pelos secretários de estado. O objetivo da Iniciativa Saúde Aberta é ouvir as queixas, mas também acelerar a transferência de competências para as autarquias.

Há também enfermeiros descontentes com a forma como está a ser feita reclassificação de carreira. Cada hospital tem tido uma interpretação diferente na contagem do tempo de serviço.

Acredita o ministro resolver o diferendo com os enfermeiros a tempo de evitar a greve convocada para 7 de fevereiro.