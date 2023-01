"Há dois anos que não acendo o aquecedor": reformados e pensionistas protestam por todo o país

Reformados e pensionistas de todo o país estão esta terça-feira em protesto. Exigem o aumento das pensões e medidas urgentes contra a subida do custo de vida.

O protesto que une reformados e pensionistas decorre ao longo do dia de hoje em vários pontos do país. Os manifestantes mostram-se revoltados com as baixas pensões que não acompanham o galopante aumento do custo de vida.

Dadas essas razões exigem ao Governo que fixe os preços dos bens essenciais e que aumente as pensões em 60 euros.

Em Setúbal, ao longo desta manhã, os reformados concentraram-se na baixa da cidade, em Almada no centro da localidade e em Faro à porta do mercado.

A partir das 15:00 horas os protestos continuam em Lisboa e no Porto.