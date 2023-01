Dois mortos em acidente rodoviário no IC2 em Alcoentre

Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas numa colisão entre dois ligeiros e um pesado de mercadorias no Itinerário Complementar (IC) 2 em Alcoentre, concelho de Azambuja.

O trânsito esteve cortado em ambos os sentidos e a circulação rodoviária foi restabelecida à 00:30.

Fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil de Lisboa e Vale do Tejo disse à Lusa que o acidente ocorreu pelas 19:50 de terça-feira ao quilómetro 59,8 do IC2, na zona de Alcoentre, Azambuja, no distrito de Lisboa.

Dos quatro feridos, dois encontravam-se em estado grave e foram transportados para o Hospital de Santa Maria em Lisboa.

Para o local foram acionados os Bombeiros de Alcoentre, da Azambuja, a Cruz Vermelha de Aveiras de Cima e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santa Maria, além das autoridades, num total de 37 operacionais apoiados por 17 viaturas.