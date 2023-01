Camião provoca buraco no centro do Porto e vira "atração turística"

Um buraco no pavimento no centro do Porto, aberto aquando da passagem de um camião esta manhã, virou "atração turística e veio animar" aquela área, que tem "sofrido muito" com as obras do Metro, relataram comerciantes no local.

Francisco Martins trabalha na loja número 31 da Rua de Trindade Coelho e afirmou à Lusa que viu tudo: "Isto já se estava a adivinhar, só hoje passaram aqui para cima de 10 camiões. Aquele lá vinha mais carregado e o chão cedeu. Ficou uma roda para baixo, outra para cima. Podia ter sido uma desgraça", disse.

Ao final da manhã, uma parte do pavimento daquela rua da cidade do Porto cedeu aquando da passagem de um camião, abrindo um buraco "com alguma dimensão" na rua e deixando visíveis partes da galeria hidráulica do subsolo daquela zona da cidade.

No dia 7 foram as cheias causadas pela forte intempérie que atingiu a cidade a "criar animação" ali na zona de Mouzinho da Silveira, esta quinta-feira é um buraco: "Tem vindo mais gente aqui agora do que nos últimos meses, desde que as obras começaram", referiu Francisco Martins.

A Metro do Porto iniciou em 2021 a construção da Linha Rosa que vai ligar a Estação de S. Bento à casa da Música, empreitada que levou ao desvio de trânsito e o fecho de algumas ruas no Centro da cidade.

Contactada pela Lusa, a Metro do Porto confirmou que o camião envolvido naquele buraco "se dirigia" para as obras no local e adiantou que está a "averiguar todos os contornos" do incidente.

"Esta rua tem sofrido muito com as obras. São camiões a passar, é barulho, é pó e, sabe como é, isto tudo afasta a clientela porque as pessoas evitam passar aqui", lamentou o comerciante.

Mas esta tarde está a ser diferente, como constatou a Lusa no local, com várias pessoas, visivelmente turistas, a acorrerem aquela artéria para tirar fotografias do buraco, do qual já foi retirado o camião e que se encontra devidamente sinalizado e vedado.

"Isto é giro, é como ver uma cidade a ser construída, há sempre qualquer coisa que corre mal", disse à Lusa Pillar, uma turista espanhola, depois de tirar uma selfie com vista para o buraco.

À Lusa, fonte da Câmara Municipal do Porto adiantou que a autarquia já tem "equipas municipais no local, para averiguar o que o [ao buraco] terá causado".