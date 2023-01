O ministro da Economia e do Mar designou hoje Luís Guerreiro para o cargo de presidente do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, em substituição de Francisco Sá, que se demitiu esta semana, segundo o Governo.

"O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, designou hoje, em regime de substituição, o mestre Luís Filipe Pratas Guerreiro, para exercer o cargo de presidente do Conselho Diretivo do IAPMEI, I. P. - Agência para a Competitividade e Inovação, I. P., na sequência do pedido de cessação de funções apresentado, esta semana, por Francisco Sá, que ocupava o cargo em regime de substituição desde fevereiro de 2021", lê-se numa nota enviada pelo Governo.

De acordo com uma síntese curricular enviada junto com a nota do Ministério da Economia, Luís Guerreiro, mestre em Mineralogia e Planeamento Mineiro pelo Instituto Superior Técnico, era adjunto do ministro da Economia e do Mar desde 30 de março.

Foi também diretor de Exploração e Novos Negócios na Partex Services Portugal, entre 2010 e 2021, e coordenador de Caracterização de Reservatórios na mesma entidade, entre 2004 e 2010.

Recorde-se que António Costa Silva assumiu, em 2003, a presidência da Comissão Executiva do grupo Partex, petrolífera da Gulbenkian, que em 2019 foi vendida à empresa pública tailandesa PTT Exploration and Production, tendo cessado funções em 2021, depois de a única acionista ter procedido à dissolução e liquidação da petrolífera.

Luís Guerreiro foi também chefe do Departamento de Caracterização de Reservatórios da PAREXPRO, entre 1996 e 1998, e ainda consultor de Caracterização de Reservatórios da Partex Companhia Portuguesa de Serviços, S.A. entre 1995 e 1996.