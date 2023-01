Vómitos, fezes e urina: o rasto da toxicodependência no Porto

Os moradores de Lordelo do Ouro, no Porto, queixam-se do tráfico e consumo de droga na rua, junto aos apartamentos onde moram. Pedem, por isso, um maior policiamento na zona.

O movimento é constante durante todo o dia. A rua está fechada ao trânsito. Os terrenos não estão vedados e a polícia - dizem os moradores - aparece poucas vezes.

"A polícia chega quase a gozar connosco. A PSP empurra-nos para a Polícia Municipal, a Municipal para a PSP. A certa altura não sabemos o que fazer, a quem ligar", conta Pedro Almeida, morador.

Esta quinta-feira de manhã, a Polícia Municipal passou pelo local.

Os moradores dizem que esta situação existe há vários anos, mas agravou-se nos últimos três.

"O Aleixo ao ter vindo abaixo conseguiu espalhar toda esta população de toxicodependentes por toda esta zona (...). Deixam o lixo todo espalhado por aqui: as gamelas de sopa, as bolachas, águas, sumos e junto com isso vómitos, fezes, urina", acrescenta Pedro Almeida.

Já Hugo Pereira, outro morador, conta à SIC que uma senhora foi "assaltada com uma seringa dentro do prédio".

"A minha mulher no outro dia foi à varanda e viu um toxicodependente nu no meio deste descampado", diz ainda.

Os moradores acreditam que a rua fechada ao trânsito potencia ainda mais este cenário de tráfico e consumo de droga.

A Câmara Municipal do Porto diz que a rua não é de domínio público municipal e que o terreno é privado. Acrescenta a autarquia que indeferiu um processo de licenciamento que está neste momento a ser contestado em tribunal pelo proprietário.