Governo sem secretaria de Estado da Agricultura: "É um recado para os agricultores se dedicarem à pesca"

O Governo garante que não extinguiu a secretaria de Estado da Agricultura, o cargo não aparece agora na orgânica do executivo, porque ainda não foi encontrado ninguém para o lugar depois da saída de Carla Alves.

"A ministra da Agricultura e da Alimentação é coadjuvada no exercício das suas funções pela secretaria de Estado das Pescas. Significa que é oficial que a partir de hoje não há secretaria de Estado da Agricultura. Isto significa que há um recado do Governo para os agricultores se dedicarem à pesca", disse Eduardo Oliveira e Sousa da Confederação dos Agricultores de Portugal.

O Ministério da Agricultura chegou a ter três secretários de Estado de diferentes áreas, mas com a saída polémica de Carla Alves, ficou reduzido a apenas um. Ao que a SIC apurou, neste momento, é a própria ministra, Maria do Céu Antunes, quem trata dos assuntos relacionados com a Agricultura.

A Confederação dos Agricultores admite que a situação é "inqualificável" e que a ministra da tutela é "incompetente".

Os agricultores prometem protestos um pouco por todo o país. Até lá, o Governo continua sem ninguém para ocupar o lugar que está vago, mas não extinto.

O Ministério da Agricultura diz à SIC que neste momento estão a ser avaliadas várias pessoas para o lugar deixado por Carla Alves e que o anúncio pode estar para breve.