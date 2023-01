Junta de freguesia cede instalações a dois médicos de clínica geral para consultas privadas

Dois médicos estão a usar instalações públicas da junta de freguesia da Sertã para praticar medicina privada. Cobram 30 euros por cada consulta numa zona onde a população não tem alternativa. A unidade Local de Saúde de Castelo Branco, que supervisiona a região, diz que desconhece o caso.

Na dependência do centro de saúde da Sertã, a extensão de saúde de Cernache do Bonjardim dá resposta a mais de 3 mil utentes e conta atualmente apenas com um médico.

Para mitigar esta situação, e por iniciativa de dois médicos com ligação a Cernache do Bonjardim, a União de Freguesias cede as instalações para consultas de clínica geral e familiar a partir deste fim de semana uma vez por mês.

Cada consulta custa 30 euros e a renovação de receituário 3 euros.

Uma decisão aplaudida por uns e criticada por outros, sobretudo por estarem a ser usados recursos públicos para clínica privada.

Contactada pela SIC, a administração da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, que gere a resposta do Serviço Nacional de Saúde em Cernache do Bonjardim desconhece a iniciativa da União de freguesias, reconhece a situação de carência de resposta e afirma estar a tentar novas contratações, sendo que neste momento apenas há um médico disponível em regime de prestação de serviços, três dias por semana, até ao final do ano.