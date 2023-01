A Polícia Judiciária do Porto confirmou hoje à Lusa que está a investigar o caso do aparecimento de dois cadáveres esta sexta-feira num quarto de um alojamento local na cidade do Porto.

Os cadáveres são de uma mulher inglesa, de 46 anos de idade, e de um homem de 49 anos de nacionalidade sueca.

Os cadáveres estavam no interior de um quarto de Alojamento Local (AL), alojamento dedicado por norma ao turismo, e que está localizado na Travessa São Sebastião, junto à Sé do Porto, na baixa da cidade, avançou à Lusa fonte da PSP.

Fonte da Polícia Judiciária adiantou à agência Lusa que "não se confirma suspeita de crime".

Há, porém, suspeitas de "utilização indevida de substâncias psicotrópicas", o que pode ter levado a uma overdose, ou seja, alterações que acontecem no organismo quando ele é exposto a uma quantidade excessiva de drogas, medicamentos e outras substâncias, acrescentou a mesma fonte.

Fonte oficial da PSP disse à Lusa que o alerta foi dado hoje pelas 13:10 e que ao local se deslocou uma patrulha da PSP da área e uma equipa do Departamento de Investigação Criminal (DIC)da PSP.