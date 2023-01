Turista morre durante passeio de grupo na ilha da Madeira

Um turista morreu esta sexta-feira na Madeira, durante um passeio em grupo, depois de se desequilibrar quando tirava uma fotografia num penhasco.

O homem de origem polaca integrava um grupo de turistas que visitava a ilha da Madeira quando, ao que tudo indica, caiu de uma atura de 100 metros quando tirava uma fotografia.

O grupo estaria a realizar um dos percursos pedonais, que são dos principais pontos turísticos da região.

A Proteção Civil Civil mantém-se no local e só mais tarde fará uma declaração à comunicação social com os pormenores deste acidente que acabou com a morte do turista de 36 anos.