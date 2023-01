O caos nos serviços de urgência de vários hospitais mantém-se e, na origem dos constrangimentos, estará a falta de médicos.

Esta sexta-feira registou-se o encerramento parcial das urgências em 10 hospitais portugueses.

Foi o caso do hospital da Guarda com constrangimentos já recorrentes no serviço de ortopedia ou o de Leiria, com problemas no Serviço de Urgência Geral, entre as 13:00 e as 20:00de sexta-feira.

Também o Hospital de Santa Maria ficou sem Urgência de Obstetrícia desde 11:00 da manhã do dia 26 de janeiro. E acrescenta-se à lista o Hospital de São Francisco Xavier, com constrangimentos no Serviço de Bloco de Partos, entre as 08:00 do dia 27 às 08:00 da manhã do dia 30.

Sobre a situação já recorrente, a Ordem dos Médicos defende que era preciso um investimento na contratação e fixação de profissionais de saúde. E Manuel Pizarro mostra-se disponível para essa solução.

O ministro da Saúde afirma que “o Governo tem muita disponibilidade para contratar os médicos que estejam disponíveis”. A Ordem dos Médicos, por sua vez, considera que o Ministério da Saúde tem colocado "pensos rápidos" em problemas pontuais quando era preciso um plano estrutural. Mas Manuel Pizarro adianta que já há medidas em curso, o que é preciso é esperar.

Exemplo dessa estratégia, são as novas medidas para as maternidades que vão continuar a abrir de forma rotativa até março, só depois será tomada a decisão para o resto do ano.