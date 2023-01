Um militar da GNR que estava à civil ficou gravemente ferido depois de intervir numa agressão. O caso aconteceu no sábado, em Tomar. Avisamos para a violência das imagens no vídeo acima.

O militar da Guarda Nacional Republicana tentou intervir numa agressão contra uma colega à porta de um bar. Os dois militares estavam à civil e fora de serviço.

A militar da GNR foi reconhecida, ameaçada e agredida, o que levou à intervenção do colega. A agressão foi de tal forma violenta que o militar teve de ser transportado para o Hospital de Tomar. Acabou por ficar com vários cortes no rosto e no peito.

Ao que a SIC conseguiu apurar, apesar de a área ser da responsabilidade da Polícia de Segurança Pública (PSP), a mesma não se deslocou ao local.

Os dois suspeitos pela agressão estão identificados, mas, até ao momento, não houve detenções.