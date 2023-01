Mais de um milhão de euros em meixão apreendidos em Famalicão

A Polícia Marítima apreendeu no domingo 150 quilos de meixão - espécie protegida - numa operação na zona de Famalicão. Em comunicado, as autoridades informam que a quantidade apreendida tem um valor comercial superior a um milhão de euros.

A captura de meixão é proibida e pode ser qualificada como crime, já que o meixão é uma espécie protegida. A Polícia Marítima informou que a apreensão foi feita ao intercetar uma “viatura suspeita” que se dirigiu para um armazém na zona de Famalicão.

“A viatura suspeita dirigiu-se para um armazém na zona de Famalicão, tendo os elementos da Polícia Marítima constatado, à chegada ao local, que se tratava de um armazém utilizado para a preparação e respetivo tráfico internacional de espécies protegidas, nomeadamente meixão”, pode ler-se no comunicado.

Para além da apreensão dos 150 quilos de meixão transportados pela carrinha, as autoridades procederam ao desmantelamento do armazém, à apreensão de uma viatura e à detenção de dois homens, suspeitos da prática do crime de “dano contra a natureza”.

A quantidade de meixão apreendida tem um valor superior a um milhão de euros, informou a Polícia Marítima.