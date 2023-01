O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou com o pai do militar do Exército que morreu no domingo no Campo de Santa Margarida, distrito de Santarém, "a quem transmitiu sentidas condolências".

A informação foi avançada pela Presidência da República, através de uma nota no site.

Um militar, entre os 20 e os 30 anos, morreu este domingo no Campo Militar de Santa Margarida, perto de Tomar, na sequência de um acidente com uma arma de fogo.

A SIC apurou que o acidente aconteceu por volta das 20:00, no paiol da Brigada Mecanizada, altura em que o militar estaria de serviço.

Exército está a investigar morte de militar

A ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, lamentou esta segunda-feira a morte do militar.