Buracos na via pública preocupam moradores de Lisboa há sete meses

Os buracos na via pública na freguesia de Alcântara, em Lisboa, preocupam os moradores. A situação dura desde julho do ano passado e agravou-se com as chuvas dos últimos meses.

Os buracos no meio da rua Pinto Ferreira representam perigo para quem ali passa, tanto na zona pedonal, como na de circulação automóvel.

Os moradores já se queixam desde julho passado e já foram abertas ocorrências no portal “Na Minha Rua”, uma aplicação da Câmara Municipal de Lisboa onde se pode participar problemas em espaços públicos, mas a maior parte foi fechada pelos serviços.

Câmara pronuncia-se

Os moradores mostram-se preocupados com a situação que foi agravada com as recentes chuvadas.

À SIC, a Câmara Municipal de Lisboa diz que o problema está num ramal de ligação que se terá danificado, e que o objetivo é avançar o mais rapidamente possível para a obra que permita resolver a situação.