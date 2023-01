Mulher transportada para o hospital após queda de três metros em Albufeira

Uma mulher caiu, na segunda-feira, num coletor de águas pluviais, em Albufeira. A tampa partiu-se e a senhora teve de ser resgata pelos bombeiros e encaminhada para o Hospital de Faro.

Uma das três grelhas que tapava a caixa coletora de águas pluviais partiu-se quando a mulher de 33 anos passou por cima da estrutura. Por sorte, aconteceu a meio da manhã, numa altura em que foi possível pedir ajuda.

Ainda assim, com um tombo de cerca de três metros, a vítima, de nacionalidade Cabo Verdiana, demorou cerca de 45 minutos para ser retirada. Foram precisas duas equipas dos bombeiros de Albufeira para garantir a imobilização da senhora e o seu resgate.

A autarquia diz estar a avaliar por que terá cedido a grelha. No local, não há indícios de oxidação e o espaço não estava sinalizado como perigoso ou a necessitar de intervenção.

Depois do acidente, as três grades foram retiradas e o espaço vedado.

No entanto, a poucos metros, do outro lado da estrada, um coletor idêntico encontra-se em mau estado. Uma das grelhas de proteção está danificada e a estrutura, ainda que com pins sinalizadores, apresenta uma abertura descoberta com vários centímetros.

A vítima da queda foi encaminhada para o Hospital de Faro com suspeita de traumatismo vertebro-medular, com queixas de dor na zona cervical.