Bebé de quatro meses morre em Matosinhos

A PSP foi chamada em Leça da Palmeira, concelho de Matosinhos, distrito do Porto, para acompanhar a remoção do cadáver de um bebé de quatro meses, confirmou à Lusa fonte policial.

Segundo fonte do Comando Sub-regional da área Metropolitana do Porto, a PSP foi chamada ao local para efetuar a remoção do cadáver pelas 13:36.

A fonte policial confirmou à Lusa que o óbito do bebé foi confirmado no local pelos operacionais do INEM que lá ocorreram, tendo sido acionado o apoio psicológico para os familiares da criança.