Crimes violentos: investigados mais de 700 jovens suspeitos em Lisboa

As autoridades estão a investigar mais de 700 jovens suspeitos de crimes violentos na área da Grande Lisboa. Fazem parte de duas dezenas de gangues já sinalizados por delinquência juvenil. É um tipo de criminalidade cada vez mais preocupante e que levou o Governo a medidas especiais.

É na internet que grande parte dos crimes começa. São cada vez mais violentos.

O Governo criou uma comissão para estudar a delinquência juvenil e o aumento do número de casos.

As autoridades têm identificados mais de 700 membros de 27 gangues da Grande Lisboa. Entram cada mais cedo no mundo do crime.

Numa conferência conjunta com dois ministros, quatro secretários de estado e ainda a Procuradora-Geral da República, o Governo prometeu reforçar a prevenção.

O Ministério Público avisa que é preciso mais investimento.

O ministro que tutela a Administração Interna garante que os atuais meios são suficientes para que este estudo intercalar agora apresentado não corra o risco de ficar guardado na gaveta.

Os distritos de Lisboa, Porto e Setúbal são os mais preocupantes ao nível da delinquência juvenil.