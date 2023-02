Apreendidos 8.600 quilos de haxixe em embarcações a sul do Portugal

As autoridades portuguesas apreenderam cerca de 8.600 quilos de haxixe em duas embarcações de alta velocidade que navegavam em águas internacionais, a sul do país. Oito pessoas foram deitadas e as duas embarcações foram também apreendidas.

As autoridades localizaram as embarcações numa rotina de patrulhamento marítimo da Força Aérea. “A bem-sucedida abordagem efetuada pelos meios da Marinha operada por fuzileiros, permitiu a interceção, a detenção dos tripulantes e apreensão do produto estupefaciente, haxixe”, avança a PJ em comunicado.