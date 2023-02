É português o cão mais velho do mundo (e de sempre)

É "muito sociável" e "aventureiro" (agora menos com a idade) e cresceu rodeado de outros animais.

É Rafeiro Alentejano e tem 30 anos : nasceu no dia 11 de maio de 1992, de acordo com o Guinness World Records. A esperança média de vida da raça é de 12-14 anos.

Há duas semanas, Spike tinha sido anunciado como o cão mais velho do mundo. Agora, o Guinness World Records volta atrás e diz que o mais velho é Bobi.

O cão mais velho do mundo chama-se Bobi e é português. Sociável e aventureiro, teve uma vida livre pela floresta numa aldeia de Leiria. É um Rafeiro Alentejano e pertence à família Costa. É também o cão mais velho de todos os tempos.

O nascimento (e o destino)

Leonel tinha oito anos quando o cão nasceu. Com um pai caçador, sempre tiveram muitos cães. Já com muitos animais, o pai de Leonel decidiu que não podia ficar com os cães que tinham acabado de nascer.

"Nessa altura, era considerado normal as pessoas que não podiam ter mais animais (...) enterrarem-nos vivos para que não sobrevivessem", conta.

Os pais de Leonel levaram os cachorros quando a mãe dos cães, Gira, não estava por perto. Mas houve um que ficou para trás: o Bobi. Nos dias seguintes, a Gira continuava a visitar o local onde deu à luz.

"Achámos estranha a situação porque, se os animais não estavam lá, por que é que iria lá?".

Numa das visitas de Gira, Leonel e os irmãos seguiram-na e descobriram o Bobi, disfarçado entre a madeira, no anexo onde a família armazenava material.

"Sabíamos que quando o cão abrisse os olhos, os meus pais não iam enterrá-lo", conta.

Quando os pais descobriram o cão, ficaram chateados e castigaram os filhos por já saberem. Mas já era tarde demais: os olhos do cão estavam abertos. Bobi já fazia parte da família.