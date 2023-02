Mais de 50 alunos terão sofrido uma intoxicação alimentar esta quinta-feira na Escola Secundária de Cinfães. Os casos mais graves foram assistidos no serviço de urgência básica.

Já com o apoio do INEM, os bombeiros de Cinfães montaram um centro de triagem ainda dentro do pavilhão da escola secundária.

As autoridades estão agora a fazer o levantamento de quantos alunos terão recebido assistência médica e o que poderá estar na base desta intoxicação alimentar.