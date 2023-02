Foi encontrada em Viana do Castelo uma piroga que foi utilizada desde a Idade do Ferro até à Baixa Idade Média. É semelhante a outras seis, descobertas também no Rio Lima, e que foram consideradas tesouro nacional.

Ainda não há certezas, mas os arqueólogos suspeitam que esta piroga deverá ter navegado no rio Lima antes do período da reconquista.

A maré deixou a descoberto no areal este achado arqueológico, que ainda tem marcas das ferramentas usadas na sua construção.

Mas o que é uma piroga?

A piroga monóxila é uma canoa feita a partir de um único tronco. Esta que agora foi encontrada é de carvalho, tem cinco metros de comprimento e está muito fragmentada.

Foi levada por arqueólogos e bombeiros para a Marina de Viana do Castelo e será, em breve, transferida para um armazém da autarquia onde vai ser colocada num tanque para estudo. Um trabalho que pode demorar quase uma década.

Esta é a sétima piroga encontrada no rio Lima

Entre 1985 e 2008 foram encontrados seis exemplares desta embarcação, que foram posteriormente classificadas como tesouro nacional, e estão entre as embarcações mais antigas já encontradas na Península Ibérica.

Estão no centro de arqueologia náutica e subaquática, e contam a história da navegação no Lima, desde a Idade do Ferro até à baixa Idade Média