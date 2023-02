Mortes violentas de motorista da Uber e de jovem brasileira podem estar ligadas

A Polícia Judiciária deteve o suspeito do homicídio violento de duas mulheres, no Algarve, mas uma procuradora do Ministério Público de Faro terá entendido não haver provas suficientes.

O homem de 26 anos foi libertado ao início da tarde desta quinta-feira e detido logo de seguida, à porta do tribunal, pela PSP. É também suspeito de envolvimento em tráfico de droga.

As duas mortes violentas

A morte violenta de uma motorista da Uber, desaparecida no verão, poderá ter uma ligação à de uma jovem brasileira desaparecida, em dezembro, em Vilamoura.

A primeira foi encontrada esquartejada dentro de uma mala no meio do campo, em Almancil. A segunda, cujo desaparecimento a PJ conseguiu manter em segredo, tinha sido encontrada queimada, com sinais de muita violência, numa zona de mato, no Alentejo.

Suspeito já é conhecido das autoridades

As suspeitas recaíram sobre um homem de 26 anos, de nacionalidade portuguesa. O mesmo que há cerca de uma semana escapou a um mandado de captura da PSP, por tráfico de droga.

A fuga terminou esta quarta-feira, quando a Polícia Judiciária o localizou e deteve na zona de Benfica, em Lisboa. Levado ao tribunal de Faro pela suspeita dos dois homicídios, acabou por sair em liberdade a meio da tarde. A procuradora do Ministério Público terá considerado não haver provas suficientes.

Mal pôs o pé na rua, foi detido pela PSP, no âmbito do processo de droga, e levado de novo para o mesmo tribunal, para ser ouvido por outro procurador. É suspeito de tráfico de estupefacientes numa rede que opera na zona de Almancil.

Por decisão do tribunal de Faro, no âmbito do processo de tráfico de droga, este homem ficou em prisão preventiva.

Já tinha sido condenado pelo homicídio violento, em 2018, de uma mulher, nos arredores de Loulé. Na altura apanhou 12 anos de cadeia, mas num recurso para o tribunal da Relação, devido à prova dos vestígios genéticos, acabou por ser libertado.