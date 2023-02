Peritos propõem avaliação psicológica a juízes portugueses

Um grupo de peritos ligados à justiça propõe que os candidatos a juízes tenham uma avaliação psicológica feita por um grupo de profissionais de saúde e que sejam submetidos a mais inspeções. O objetivo é evitar que, no limite, já levaram à expulsão de quase 40 juízes nos últimos 20 naos. É uma das 209 propostas que já foram enviadas para o poder político. Entre elas, há medidas ligadas ao uso da Inteligência Artificial.

Um grupo de peritos propõe uma avaliação psicológica a candidatos a juízes, assim como uma inspeção durante o estágio, avaliação do desempenho no fim de cada ciclo de formação e um alargamento do período à experiência, de um ano que poderá vir a ser alargado por mais seis meses.

Aperfeiçoar a avaliação dos juízes é uma das 209 propostas daquilo a que um grupo de especialistas chama de "Agenda par a Reforma da Justiça". Querem melhorar o sistema alterando o recrutamento para atrair os mais qualificados, garantir condições de trabalho, melhorar a eficácia da justiça e pensar e prever os perigos da chegada aos tribunais da chamada Inteligência Artificial.

“No tratamento complexo de casos, no tratamento massificado de processos há caminhos onde esses mecanismos, meios e esses instrumentos podem ser utilizados que também há limites e condicionamentos”, adianta o coordenado da “Agenda para a Reforma da Justiça”, Nuno Coelho.

O trabalho foi enviado esta quarta-feira para o Presidente da República e esta quinta-feira para ministra da Justiça. Na próxima semana será entregue no Parlamento.