Rui Moreira critica excesso de opinião de Marcelo

Rui Moreira criticou o "excesso de opinião" do Presidente da República no espaço público e disse que isso condiciona a atuação do Governo.

Em entrevista à Antena 1, o presidente da Câmara Municipal do Porto deu como exemplo as sucessivas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre a questão dos professores, enquanto decorre um processo negocial.

Esta quinta-feira, defendeu também que, apesar da agitação social, a maioria absoluta do Partido Socialista tem todas as condições para chegar ao fim da legislatura.

Eleito como independente com o apoio do CDS e da Iniciativa Liberal, o Presidente da Câmara do Porto garantiu que quer cumprir o terceiro e último mandato até ao fim e assegurou que não recebeu qualquer convite para uma candidatura às eleições europeias do próximo ano.