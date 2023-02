Obras para instalação de central fotovoltaica ameaçam colónia de cegonhas no Fundão

A associação Quercus alerta para a destruição do habitat de cegonhas-brancas que existe no Fundão. No local, as obras para instalação de uma central fotovoltaica já obrigaram ao corte de várias árvores e à remoção de ninhos.

As plataformas que estão a ser colocadas sustentam ninhos de cegonhas-brancas retirados das árvores que foram cortadas para dar espaço à instalação de uma central fotovoltaica.

Central ficará pronta ainda este ano

A preocupação da Quercus é a preservação do habitat natural da colónia de cegonhas que aqui existe há vários anos e que, nesta altura, inicia o período reprodutor.

O terreno de pouco mais de 10 hectares pertence à Santa Casa da Misericórdia do Fundão que o alugou por 25 anos a uma empresa de produção de eletricidade.

A central ficará concluída no final do ano com uma capacidade instalada de 8 megawatts.

ICNF confirma deslocalização de 21 ninhos

Contactado pela SIC, o Instituto da Conservação da Natureza confirmou a deslocalização de 21 ninhos e assegura que, de acordo com a licença emitida, a remoção foi interrompida para salvaguardar o ciclo de reprodução das aves.

Ainda assim, os trabalhos para instalação da central vão continuar e a Quercus mantém o alerta de que as movimentações no local poderão causar perturbações à nidificação.