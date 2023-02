Urgências de obstetrícia: "Probabilidade de continuarmos a perder médicos é muito elevada"

Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, diz que o que as urgências de obstetrícia necessitam é de estabilidade, tal como o Sistema Nacional de Saúde. Para além disso, é preciso valorizar a carreira dos médicos com salários dignos para reter mais profissionais.

O serviço rotativo das urgências de obstetrícia, segundo o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, “não é ideal” e Miguel Guimarães explica porquê.

“Não garante, por um lado, aquilo que é a estabilidade e previsibilidade, que são absolutamente essenciais para esta relação entre a grávida e o seu obstetra. Isto é, esta relação é forte, as grávidas precisam de estabilidade e com o que contar permanentemente.”, referiu o bastonário.

Tendo isso em conta, Miguel Guimarães defende que fechar maternidades não confere estabilidade e que se tem de encontrar “soluções fixas”.

“A primeira [solução] é a concentração de recursos em horas de menor afluxo ou serviço de urgência, entre as 20h e as 8 da manhã, no período noturno, e eventualmente também aos fins de semana, em que algumas das maternidades das grandes áreas metropolitanas estariam abertas e as outras estariam apenas até às 20h. Isto já dava mais estabilidade, do que estar a encerrar maternidades e ir alternando com outras”, explicou o médico.