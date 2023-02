BE vai concentrar esforços num dos maiores problemas do país

Na reunião da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda, Catarina Martins garantiu que vai fazer do direito à habitação um dos temas principais de luta do partido.

A coordenador do Bloco de Esquerda começa por abordar um dos maiores problemas do país e que é “transversal a todo o território”, que é a habitação. Catarina Martins diz que o Governo continua a “promover benefícios fiscais que alimentam a habitação para segmentos de luxo”.

"O Governo face a um mercado de arrendamento com preços proibitivos que aumentaram 30% nos últimos anos e a preços da habitação para compra, que também são proibitivos, aumentaram 80% numa década".

Perante tal cenário, o BE apresentou propostas para contrariar a ideia de que as casas sejam um ativo financeiro para estratos muito ricos da habitação.