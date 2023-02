O despovoamento e as crises constantes estão a fazer-se sentir no interior do país. Em Portalegre, o campeonato distrital de seniores tem vindo a perder clubes ao ponto de, nesta época, estar a ser disputado, apenas, cinco equipas.

O estádio, no centro da cidade de Portalegre, recebe alguns jogos de juniores apesar de ter custos elevadíssimos de manutenção e requalificação prevista à espera de melhores tempos.