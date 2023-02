A ministra da Agricultura reconheceu este domingo que há excesso de burocracia nos apoios aos agricultores. De visita à feira do pastor e do queijo em Penalva do Castelo, Maria do Céu Antunes disse que está para breve o nome do novo secretário de Estado.

A ministra da Agricultura quis focar-se, sobretudo, nas boas notícias, em particular no crescimento e potencial da pastorícia e produção de queijo.