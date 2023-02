Workshop de olaria em Tomar: a arte do barro ensinada a pais e filhos

A arte do barro ganha um nova vida em Tomar, com wokshops dirigidos às crianças e aos pais. O objetivo é explorar as emoções e o autoconhecimento através deste elemento.

Agarrar numa tradição e dar-lhe um novo propósito é o que está a acontecer no concelho de Tomar pelas mãos de Carina Graça. Aprendiz na arte de trabalhar o barro está a dar uma nova vida a esta arte em vias de extinção.

Carina começou a dinamizar workshops de introdução à cerâmica das crianças. A ideia passa por usar o barro como veículo de autoconhecimento e elo de ligação entre pais e filhos.

No final, cada um agarra nas peças que produziu e leva consigo para casa um bocadinho de tradição do barro.